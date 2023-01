Lörrach Über Stetten brennt das Fasnachtsfeuer

In diesem Jahr gibt es eine Änderung mit Blick auf die Ausgabe der Scheiben für die Kinder sowie den Sammlungsort: Aufgrund der Umbauarbeiten der Fridolinschule erfolgt die kostenlose Ausgabe von Schiibe, Stecken und Fackeln sowie Lampions an Schüler am Sonntag ab 17.45 Uhr auf dem Stettener Kirchplatz. Hierbei ist auch jeweils für am Fackelzug teilnehmende Kinder ein Bon erhältlich, für den am Füür ein Klöpfer sowie ein Getränk in Empfang genommen werden kann.