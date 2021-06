Lörrach Überholmanöver, aber kein Rennen

Lörrach (dr). Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht am 10. Mai 2020 unmittelbar an der Stadtgrenze zwischen Lörrach und Weil am Rhein: Ein mit drei jungen Frauen besetzter Fiat 500 kollidierte frontal mit einem Audi A3 (wir berichteten). Der Unfall forderte drei schwerverletzte Frauen, die noch heute an den Unfallfolgen leiden. Die Polizei vermutete zunächst ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. So standen jetzt drei Männer aus Lörrach, zum Tatzeitpunkt 20 und 21 Jahre alt, wegen Teilnahme an einem verbotenen Rennen vor der Jugendrichterin.