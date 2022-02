Lörrach Ukraine-Krieg: 500 Menschen setzen bei Kundgebung ein Zeichen

Putin habe den Krieg ins europäische Haus getragen und verstoße gegen das Wertesystem von Demokratie und Freiheit der westlichen Welt, erklärte die Lörracher CDU-Bundestagsabgeordnete Diana Stöcker. Sie appellierte an Putin: „Beenden Sie diesen Krieg. Laden Sie nicht noch mehr Schuld auf sich! Denken Sie auch an Ihre Kinder in Russland.“ Der Einmarsch sei von langer Hand vorbereitet worden – „strategisch und kaltblütig geplant“. Die Europäer müssten sich den Vorwurf gefallen lassen, „dass wir lange weggeschaut haben“. Man habe die Annexion der Krim akzeptiert und nicht mehr hingeschaut, was seitdem in der Ukraine passiert.

Frey: Vereint handeln

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Josha Frey betonte: „Putin hat mit dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine die grundlegenden Prinzipien der internationalen Ordnung auf das Schwerste verletzt, insbesondere die Wahrung der Menschenrechte und die territoriale Integrität souveräner Staaten.“ Wichtig sei jetzt, dem Angriff auf die internationale Ordnung, auf Freiheit und Frieden in Europa gemeinsam und entschlossen entgegenzutreten.

Frey erinnerte an zahlreiche Verbindungen Baden-Württembergs mit der Ukraine, zum Beispiel Städtepartnerschaften, Donau-Raumstrategie und Hochschulkooperationen. Der Abgeordnete wörtlich: „Wir unterstützen die Maßnahmen der Europäischen Union und der internationalen Gemeinschaft, die darauf abzielen, die kriegerischen und militärischen Handlungen Putins zu beenden und sind bereit, humanitäre Hilfe zu leisten und Flüchtende aus der Ukraine aufzunehmen.“

Es gehe jetzt um Europa, das es zu schützen gelte, erklärte der SPD-Landtagsabgeordnete Jonas Hoffmann. Ein Krieg hierzulande sei unvorstellbar. Er selbst habe Schrecken und Grauen bei einem Aufenthalt in Afghanistan erlebt – „nicht vorstellbar, dass es so etwas auf unserem Kontinent gibt“.

Als „schwarzen Tag“ bezeichnete der Lörracher Oberbürgermeister Jörg Lutz den Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine. Putin sei ein „absoluter Diktator und Kriegstreiber“. Er führe einen Krieg gegen die freiheitliche Welt. Die Brutalität und das Vorgehen machten deutlich, dass er diesen Schritt seit längerem geplant habe und diplomatische Bemühungen vergeblich gewesen seien.

„Putins Reich treffen“

Hubert Bernnat, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Lörracher Gemeinderat, betonte, es gehe nicht mehr um die Separatistengebiete in der Ostukraine, sondern ausschließlich um die Zerstörung der Unabhängigkeit der Ukraine und die Einverleibung ihres Staatsgebiets in den diktatorischen Machtbereich Russlands.

„Wer zudem mit dem Einsatz von Atomwaffen droht, hat den letzten Respekt verloren“, unterstrich Bernnat und erklärte: „Jetzt ist keine Zeit mehr zum Verhandeln. Der Westen muss mit klaren Sanktionen Putins Reich treffen.“

Die SPD, so der Fraktionschef, trete dafür ein, dass die Stadt Lörrach zur Hilfe für Wischgorod aufruft und die Bündelung dieser Hilfe organisatorisch unterstützt. Vor allem sollte ein zentrales Spendenkonto eingerichtet werden, was OB Lutz später am Rande der Demo auf Nachfrage zusicherte.