Lörrach Ukraine-Krieg: Die Front in der Familie

Das Verhältnis zur Mutter

Die Anfechtungen russischer Bürger hätten sich hierzulande wieder gelegt, auch dank der differenzierten Medienberichterstattung in Deutschland, sagt sie. Nun aber steht das Verhältnis zu ihrer eigenen Mutter in Frage: „Seit Mai haben wir nicht mehr telefoniert“, sagt Sofia, die lieber anonym bleiben möchte. Sowohl der Name als auch die Person ist der Redaktion bekannt.