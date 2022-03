Lörrach Ukraine-Krieg-Kundgebung: 600 Menschen demonstrieren

OB Lutz beschwor die Solidarität mit den Opfern in der Ukraine und dankte der heimischen Bevölkerung für die spontane Bereitschaft, den Flüchtlingen zu helfen. 23 von ihnen seien bereits in Lörrach angekommen, mit 60 bis 80 weiteren Menschen werde in den kommenden Tagen gerechnet. Er gehe davon aus, dass der Stadt genügend freie Unterkünfte gemeldet werden.

Zu Herzen ging der Appell der in der Region lebenden Ukrainerin Daria Bryzgalova: „Stoppen Sie das Blutvergießen“, rief sie in die Menge und meinte damit den Aggressor Putin, der den Krieg herbeigeführt und unendliches Leid und Not über die Menschen in der Ukraine gebracht habe. Am Rande der Kundgebung startete sie eine Spendenaktion zum Kauf von Medikamenten, die von Rumänien aus in die Ukraine gebracht werden.

„Das ist Putins Krieg“

„Das ist nicht Russlands Krieg, sondern der Krieg Putins“, erklärte unter Beifall der Zuhörer der Lörracher SPD-Bundestagsabgeordnete Takis Mehmet Ali. Er beschwor die Stärke der Europäischen Union und forderte die Aufnahme der Ukraine. Die Demokratie sei die Waffe, vor der Putin die größte Angst habe. Außerdem warnte er vor jeglicher Relativierung der Ausgangslage.

Europa und damit auch Deutschland müssten angesichts der Bedrohung die Sicherheit neu gestalten. Waffen für die Ukraine seien gerechtfertigt. „Ein Mann, für den das größte Land der Welt immer noch zu klein ist, ist einfach fehl am Platz“, verurteilte Mehmet Ali den Diktator Putin, der dien Landkarte der europäischen Ordnung mit Gewalt neu zeichnen möchte.

„Unser Geburtsrecht“

„Krieg bedeutet per se Verzicht auf die Menschenrechte, Verlust der Menschlichkeit“, unterstrich die aus Kiel stammende Almut Nasilowski, die früher als Musiklehrerin in Lörrach arbeitete. Sozial sei für sie ein Beitrag dafür, dass es allen acht Milliarden Menschen auf der Welt gut gehe. Wörtlich: „Glücklichsein ist unser Geburtsrecht.“

Im Gegensatz zu anderen Rednern warnte Nasilowski: „Mit unseren Waffenlieferungen schüren wir das Feuer des Krieges.“ Eindringlich forderte sie dazu auf, den Frieden auch im kleinen, privaten Bereich zu suchen und zu pflegen, von Herz zu Herz miteinander zu sprechen, aneinander zu glauben und sich gegenseitig zu unterstützen. „Jeder von uns hat Krieg in sich und um sich herum.“

Abschließend forderte Nasilowski dazu auf: „Steigen wir aus dem Schubladensystem Täter-Opfer-Zuschauer aus und machen aus acht Milliarden Landkarten eine gemeinsame Landkarte für eine Welt, in der für alle gesorgt ist, in der alle willkommen sind und in der genug für alle da ist.“

Nicht „die Russen“ hätten den Krieg zu verantworten, sondern einzig und allein der Diktator Putin mit den ihm umgebenden Oligarchen, betonte in einer zutiefst emotionalen Rede die in Lörrach verheiratete Ukrainerin Nataliia Widmer.

Zum Anschluss der Kundgebung plädierten Vertreter der Gewerkschaften IG Metall und Ver.di für Solidarität mit der Ukraine. Norbert Göbelsmann von der IG Metall zollte „tiefen Respekt“ vor der Persönlichkeit des ukrainischen Staatspräsidenten Wolodimir Selenski und verurteilte die verbliebenen Bewunderer Putins, zu denen hierzulande „große Teile“ der AfD gehörten.

Göbelsmann erklärte: „Wir brauchen nicht das Recht des Stärkeren, sondern die Stärke des Rechts.“ Er forderte den Stopp des Energiebezugs aus Russland, der letztlich Putins Krieg mitfinanzieren würde. Verdi-Sprecher Julian Wiedmann bekundete Solidarität mit den Gewerkschaftern in der Ukraine.