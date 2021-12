In der Begründung der Verwaltung hieß es: „Aufgrund des Kurvenverlaufs und der Hanglage ist die etwa 1,6 Kilometer lange Strecke von der Dorfstraße bis zur Tüllinger Wiesebrücke größtenteils unübersichtlich. Gehwege sind in weiten Bereichen nicht oder nur einseitig und in geringer Breite vorhanden. Die schmalen Gehwege sind von radfahrenden Kindern kaum nutzbar.“ Zudem gebe es Beschwerden von zahlreichen Anwohnern, „die ihre Sorge über die unzureichende Sicherheit für die Schulkinder“ zum Ausdruck gebracht hätten. „Wir möchten mit der Einrichtung der Tempo 30-Zone in Tüllingen zu mehr Sicherheit des Langsamverkehrs beitragen“, erklärte Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic.

„Tempo 30“ wünschen sich bekanntlich auch viele Anwohner der Ortsdurchfahrten von Haagen und Hauingen. Oberbürgermeister Jörg Lutz erklärte dazu beim Jahresmediengespräch vor Weihnachten: „Wir alle erinnern uns an das Riesentheater und den Schorle-Blitzer an der Wallbrunnstraße, jetzt wollen Haagen und Hauingen auch Tempo 30 – am besten gleich mit einem Blitzer wie in Brombach. Das Thema hat sich in acht Jahren wirklich komplett gewandelt.“