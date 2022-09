Lörrach Umsteigen soll attraktiver werden

Lörrach/Offenburg. Der Leiter der Stabsstelle Mobilität der Zukunft, Mathias Kassel, erläuterte den Lörracher Stadträten, wie Offenburg die Mobilitätsarten Rad, Bus, Bahn, Car- und Bike-Sharing erfolgreich zusammenführt. Dabei komme es darauf an, den Zugang so einfach wie möglich zu gestalten, damit beim Zurücklegen von Wegen stets das am besten geeignete Mobilitätsangebot für den jeweiligen Zweck zur Verfügung steht. Dies erfordere, dass Wegeketten an bestimmten Schnittstellen – den Mobilitätsstationen – verknüpft werden, so die Medienmitteilung der Lörracher Sozialdemokraten.

Die Stadt fördere das Konzept „Nutzen statt besitzen“ über die Einrichtung von Mobilitätsstationen an Knotenpunkten der Innenstadt, in Wohn- oder Gewerbegebieten, Stadt- und Ortsteilen errichtet. An den Mobilstationen stehen klimaschonende Fahrzeuge zur Verfügung.