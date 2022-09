Lörrach Umsteuern ist nötig

Von Anja Bertsch

Lörrach. Grundsätzlich, so machten OB Jörg Lutz und Britta Staub-Abt, Fachbereichsleiterin Umwelt und Mobilität, bei einer Medienorientierung deutlich, sind Vorgaben zum Energieeinsatz in öffentlichen Gebäuden für die Stadt nichts Neues. Klar ist aber auch: In den letzten Jahren ist das Thema stärker in den Fokus gerückt – „und im Moment erleben wir eine Phase, in der das Thema extreme Dringlichkeit erfährt“, so Lutz.