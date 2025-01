Lörrach und der European Song Contest: Wie sich Lörrach zum ESC präsentieren will

Doch was will Lörrach den Besuchern bieten und wie will sich die Lerchenstadt den internationalen Gästen darstellen? „Wir wollen den ESC-Gästen die Stadt Lörrach als attraktive Destination präsentieren, die auch für weitere Besuche attraktiv ist“, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung.

Weil will Gäste locken

In der Nachbarstadt Weil am Rhein organisiert das Kulturamt aktuell ein Musikfestival, bei dem an fünf Abenden insgesamt fünf verschiedene Bands auftreten sollen. Ob beziehungsweise welche Aktivitäten die Stadt Lörrach selbst auf die Beine stellt, wird hingegen derzeit noch intern abgestimmt, heißt es auf Anfrage. Während Weil mit den eigenen Veranstaltungen nicht nur Weiler, sondern auch internationale Gäste anlocken will, gibt sich das Lörracher Rathaus gegenüber unserer Zeitung deutlich zurückhaltender. Zu erwarten sei, dass der ESC in erster Linie Menschen nach Basel ziehen wird. Immerhin stelle der Kanton Basel 38 Millionen Euro für das öffentliche Rahmenprogramm des ESC in Basel bereit. „Da ist gut zu überlegen, in welche zusätzlichen Angebote in Lörrach investiert wird“, so die Wasserstandsmeldung aus der Kreisstadt.