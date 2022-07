Lörrach Und es wird noch teurer

Der Fokus liegt aber auch ganz klar auf Energieeinsparungen – kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Exemplarische Punkte sind, dass die Bürobeleuchtung, allgemein in den städtischen Gebäuden und auch die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt werden könnte oder Bürotüren im Winter geschlossen bleiben. Schon jetzt wurde im Freibad die Garantie einer Mindesttemperatur von 23 Grad ausgesetzt, um nicht zuheizen zu müssen. Der Warmbadetag im Hallenbad steht auch auf dem Prüfstand. Auch die Warmwasseraufbereitung in der Alten Halle Brombach wurde abgestellt. Ins Auge gefasst wird der Anschluss weiterer Heizungen an das Wärmenetz, wie die Pestalozzischule, und die Umrüstung weiterer Heizanlagen auf Holzpellets oder Wärmepumpen, so in der Neumattschule. Auch die Heizpilze in der Gastronomie geraten bei der Genehmigungspraxis auf dem Prüfstand.