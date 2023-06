Lörrach und Inzlingen DRK-Fustion stellt Rückkehr zu den Wurzeln da

Die Mitglieder stimmten dem Vorschlag einstimmig zu. DRK-Kreisvorsitzender Günter Boll meinte, die Entscheidung sei nicht so traurig, wie sie auf den ersten Blick erscheine. Durch den Zusammenschluss bleibe die Arbeitsfähigkeit erhalten. Alles, was in Inzlingen kontinuierlich laufe, könne innerhalb der größeren Gemeinschaft problemlos fortgesetzt werden.

Freude in Lörrach

In Lörrach selbst freut man sich auf die Kooperation mit Inzlingen. Die Satzung des Ortsvereins muss geändert werden. Dies geschieht im Rahmen der Mitgliederversammlung, die am Freitag, 30. Juni, 20 Uhr, in der Alten Halle Haagen stattfindet. Dabei muss auch die Namensgebung für den Ortsverein geklärt werden.

Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic geht in ihrer Eigenschaft als Vorsitzende davon aus, dass die Formalien unproblematisch über die Bühne gehen und die Inzlinger Freunde nach bald vier Jahrzehnten der Selbstständigkeit wieder an ihre „Wurzeln“ in der Kreisstadt zurückkehren werden.

Bereitschaft hat wählt

In der Mitgliederversammlung präsentieren Sozialdienst, Bereitschaft und Jugendrotkreuz des DRK-Ortsvereins Lörrach & Ortsteile ihre Jahresbilanzen. Neuhöfer-Avdic wird die kontinuierliche Arbeit der Helfer würdigen und um weitere Unterstützung bitten.

Auf der Tagesordnung steht neben den Vorstandsberichten die Bestätigung der Bereitschaftsleitung. Die aktiven HelHelfer haben sich im Vorfeld in einer eigenen Versammlung bereits auf ihre Leitung verständigt: Manuela Erdmann und Giuseppe Favazza sind gleichberechtigte Bereitschaftsleiter. Als deren Stellvertreter wurden Heiko Blankstein und Daniel Kaiser bestätigt.