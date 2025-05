Lörrach und Weil am Rhein: Neue Badeordnung: Taucher sehen Training gefährdet

Folgen der neuen Regelung

Diese besagt unter anderem, dass Badekleidung maximal bis zu den Ellenbogen und bis zum Knieansatz reichen darf. Der Verein benötigt indes für sein Training lange Neoprenanzüge: Mit der neuen Regelung würde er quasi vom Bäder- und damit vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen werden. Dabei trainieren die Tauchsportler ohnehin außerhalb des regulären Bäderbetriebs, wie im Gemeinderat betont wurde.

Die Haltung des Vereins

Vorstandsmitglied Ulf Korthäuer sagte in einer kurzen Stellungnahme, dass die Tauchsportler nicht in die Erarbeitung der neuen Badeordnung eingebunden worden waren. Er machte im Beisein der Verwaltungsspitze deutlich, dass die Taucher auch beim Üben lange Neoprenanzüge benötigten. Die Tauchsportgemeinschaft stellt damit die neue Badeordnung nicht grundsätzlich in Frage, sie wirbt indes um Verständnis für die Notwendigkeit einer Ausnahmeregelung.