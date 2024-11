Lörrach: Unerfüllte Wünsche

Angespannte Lage

Dass die Haushaltslage in Lörrach sehr angespannt ist, ist bekannt. Lutz sprach in diesem Zusammenhang von der allgemeinen Lage der Wirtschaft in Deutschland. ThyssenKrupp, VW, Ford, Bosch – die Liste ließe sich fortsetzen. Der OB verband damit keine Schuldzuweisung, sondern stellte nur die Fakten dar. Trotz der schweren Zeit sei im laufenden Jahr die Gewerbesteuer eine der tragenden Säulen auf der Einnahmeseite gewesen.

Kämmerer Peter Kleinmagd sieht ein weiteres Problem bei der Haushaltsaufstellung. In der Beschlussvorlage schreibt er: „Die finanzielle Lage wird weiterhin schwierig bleiben. Die Kommunen sehen sich mit wachsenden Aufgaben aus immer neuen Rechtsansprüchen konfrontiert, welchen nur selten angemessene Finanzzuweisungen entgegenstehen.“ Lutz bekräftigte dies und brachte als Beispiel das „Bundesteilhabegesetz“ zur Sprache. Dadurch seien für Lörrach beträchtliche Personalkosten entstanden, ohne dass die Menschen mit Behinderung einen direkten Vorteil hätten. „Wenn wir die Bürokratie nicht zurückdrängen, werden immer mehr Haushaltsmittel dadurch gebunden“, meinte Lutz. Auch die verordnete „Ganztagsbetreuung“ in Schulen sei nicht zum Nulltarif zu haben.