Lörrach Unfall auf der B 317

Die Polizei wurde gegen 14.25 Uhr alarmiert, so Pressesprecher Thomas Batzel auf Anfrage unserer Zeitung. Eine Person wurde verletzt und mit dem Helikopter in eine Klinik geflogen. Während des Heli-Einsatzes musste die B 317 in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, sagte Batzel.

Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr vor Ort: Sie musste sich um ausgelaufene Betriebsstoffe kümmern.