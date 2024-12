Ein 19-jähriger Mann ist laut Polizei am Mittwoch gegen 9.10 Uhr an der Ausfahrt des Brombacher Bahnhofs mit seinem E-Scooter auf den E-Scooter eines 53-Jährigen aufgefahren. Dieser hatte wegen eines Streifenwagens der Polizei an der Einmündung Franz-Ehret-Straße anhalten müssen. Beide Männer stürzten, der 53-Jährige verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der E-Scooter des 19-Jährigen nicht versichert war. Auch lagen Anhaltspunkte vor, dass der junge Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln gefahren sein könnte. Im Krankenhaus wurde ihm deshalb Blut entnommen.