Lörrach Unfall mit Motorrad: zu stark beschleunigt

Lörrach. Leicht verletzt hat sich ein Motorradfahrer am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr in Lörrach bei einem selbst verschuldeteten Unfall. Der 21-jährige Mann befuhr laut Polizeibericht mit seinem Motorrad die Hunnenstraße und wollte in die Belchenstraße einbiegen. Hierbei beschleunigte er sein Motorrad so stark, dass dessen Heck ausbrach. In der Folge kam der junge Mann zu Fall und verletzte sich leicht.

Kein Führerschein für Motorrad

Das Motorrad war nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden. Am Motorrad ausgelaufene Betriebsstoffe wurden von der Abschleppfirma abgestreut und beseitigt.

Da die Polizei bei der Unfallaufnahme festgestellten, dass der 21-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für sein Motorrad ist, wird er angezeigt.