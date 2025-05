Zu einer Unfallflucht beim Kreisverkehr Basler Straße/Schillerstraße/Clara-Immerwahr-Straße kam es bereits am Sonntag, 27. April, gegen 0.55 Uhr. Der Fahrer soll mit einem grauen Fiat 500 die Basler Straße in südliche Richtung befahren haben, als er vor dem Kreisverkehr auf eine Verkehrsinsel auffuhr und ein Verkehrszeichen beschädigte. Danach entfernte er sich von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung konnte unweit des Unfallorts der stark beschädigte Fiat 500 festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt. Der Fahrer konnte nicht mehr angetroffen werden. Der Sachschaden am Fiat wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Der Sachschaden an den Verkehrsanlagen beläuft sich laut Polizei auf etwa 3000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 / 176-0, sucht weitere Zeugen, welche Hinweise zu dem Fahrer oder die Fahrerin des Fiat 500 geben können.