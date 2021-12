Lörrach Unfallflucht: Zeugen gesucht

Lörrach. Nach einer Unfallflucht in der Brühlstraße am Samstag zwischen 14 und 14.30 Uhr sucht die Polizei Zeugen. Eine Frau war mit ihrem roten Pkw der Marke Kia in Richtung Nordstadt unterwegs, als ihr kurz vor dem Fußgängerüberweg am Bahnübergang Baumgartnerstraße ein dunkler Wagen entgegen kam, der am geschlossenen Bahnübergang wartende Fahrzeuge überholte: Es kam zum Streifvorgang. Der linke Außenspiegel des Kia wurde beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro, so die Polizei. Der unbekannte Fahrer des dunklen Auto setzte seine Fahrt allerdings fort.