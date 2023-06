Lörrach Unicef Lörrach engagiert sich für die Kinderrecht

Kinderrechtskonvention

Im Jahr 1989 verabschiedete die UNO die Kinderrechtskonvention. Danach haben Mädchen und Jungen das Recht auf eine sichere und gesunde Kindheit, auf Bildung und Entwicklung und darauf, dass ihre Meinung zu Angelegenheiten, die sie betreffen, gehört wird. Schon seit dem Jahr 1946 setzt sich Unicef als Kinderhilfswerk der UNO weltweit für die Rechte der Kinder ein.

Werben für Kinderrechte

Mit vielfältigen Aktionen hat Unicef Lörrach seit 20 Jahren die Botschaft der Kinderrechte in die Stadt getragen: Im Jahr 2008 pflanzte die Gruppe mit Landrätin Marion Dammann im Aichelepark einen Kinderrechtsbaum. Im Jahr 2018 weihte OB Jörg Lutz am Rathaus die erste Tafel auf dem Weg für Kinderrechte ein: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Seitdem sind Tafeln an Schulen, am Kulturhaus Burghof, am Erich-Reisch- Haus, am Margaretenheim und bei anderen Lörracher Institutionen hinzugekommen. Die Gruppe organisierte Benefizaktionen, wie 2022 das „Diner en blanc“ in der Villa Aichele für Kinder im Ukrainekrieg. Das Juniorteam sammelte beim Stimmenfestival Pfandflaschen zugunsten von Wasser- und Bildungsprojekten bei Unicef. Die Vorsitzende Christine Langen ist stolz darauf, wie gut ihre Gruppe in Lörrach und darüber hinaus vernetzt ist. Auch bei Anlässen wie dem Tag der Demokratie oder dem Internationalen Sommerfest ist die Unicef-Gruppe regelmäßig dabei.