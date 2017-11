Lörrach Unruhestifter überwältigt

Lörrach. Unruhe und Angst verbreitete ein betrunkener und aggressiver Mann am Mittwochabend in der Wallbrunnstraße. Vor einem Einkaufsmarkt ging er Kunden verbal an und warf Flaschen durch die Gegend. Die alarmierte Polizei sichtete den Unruhestifter an der Ecke Wallbrunn-/Belchenstraße. Er stritt sich gerade mit Passanten und pöbelte diese an. So verhielt er sich auch gegenüber den Beamten. Der 52-Jährige wurde überwältigt, in Handschellen gelegt und in Ausnüchterungsgewahrsam genommen.