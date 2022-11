Lörrach Unsere Hochzeit

Die Geschichte des Tages erzählen

Hilfreich ist es in jedem Fall, den Fotografen oder die Fotografin vorab mit dem Tagesablauf vertraut zu machen. Schließlich sollen Betrachter eines daraus entstehenden Fotobuchs auch Jahre später noch das Gefühl haben, hautnah dabei gewesen zu sein. Eine große Rolle spielen Details wie der Brautstrauß oder ein glückliches Lächeln in Großaufnahme. „Bei der Gestaltung eines Fotobuchs empfiehlt es sich, mit einer weitwinkligen Aufnahme zu beginnen, um einen Überblick zu schaffen und sich langsam an immer detailliertere Fotos heranzutasten“, erklärt die erfahrene Hochzeitsfotografin Melinda Helena Clabes. Der Tagesablauf gibt den chronologischen Aufbau des Fotobuchs vor. „Zentrale Momente wie der Ringwechsel können dabei viel Platz über eine Doppelseite erhalten“, so die Fotografin aus Oldenburg weiter. Besonders gut zur Geltung kommen solche Motive etwa in einem Cewe Fotobuch auf echtem Fotopapier mit sogenannter Layflat-Bindung. Damit lässt sich der Bildband flach aufklappen, um in großformatige Motive regelrecht eintauchen zu können. Den Abschluss der Fotoreportage bildet klassischerweise das Paarshooting. Tipp: Nicht nur ein Bild, sondern gleich eine Serie zeigen – das vermittelt Lebendigkeit.