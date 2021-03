Lörrach Unterstützung in schwieriger Zeit

Lörrach. Die Islandpferde Baldur und Klerkur sind wichtige Helfer in der vielfältigen heilpädagogischen und therapeutischen Ausrichtung der Tüllinger Höhe und die Lieblinge vieler Kinder. Das Pferdeprojekt wird zum größten Teil über Spenden finanziert.

Einrichtungsleiter Christof Schwald bedankte sich im Namen der Kinder und der Mitarbeiter bei Larissa, Nicolai und Rainer Wiedmer. Er finde es erstaunlich, so eine Mitteilung der Einrichtung, dass die WIO-Group, die unter anderem das „Mättle“ in Tumringen, die „Krone“ in Inzlingen und das „Eckert“ mit seinem Michelin-Stern in Grenzach betreibt, ausgerechnet in einer Zeit, in der die Gastronomie besonders unter den Folgen der Corona-Pandemie leide, sich „so großzügig gegenüber sozialen Projekten zeige“, so Schwald.