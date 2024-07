Lörrach: Unvergessene Stimme des Protests und des Soul

Keine Kopie

Zentrale Figur ist dabei die aus der Nähe von Stuttgart stammende Sängerin Fola Dada mit ihrer wunderbaren, intensiven, warmen Stimme. Sie ist ein ganz anderer Typ als das „Original“, nicht nur von der Stimme her: weich, sympathisch, herzlich. Die Konzeption des Abends, die vom engagierten Kontrabassisten Florian Dohrmann stammt, will ja auch keineswegs ein Simone-Double auf die Bühne stellen. Vielmehr lebt der Abend gerade davon, dass die Hauptinterpretin den Simone-Klassikern ihren eigenen Stempel aufdrückt und sogar einmal als sie selbst auftritt. So in einem Interview, in dem sie zu ihrem persönlichen Schwarzsein in Deutschland befragt wird: ein anderes Leben, andere Erfahrungen als die einer Nina Simone in der Zeit der Rassentrennung in den USA.