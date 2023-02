In Apulien fand Luigi Loconte trotz seiner Ausbildung in der Landwirtschaft keine Arbeit. Weit weg, in der Gegend um Verona, hätte es Arbeit gegeben. Dort seien damals neue Oliven-, Mandel- und Obstsorten gezüchtet worden, erzählt er. Doch das junge Paar zog lieber in die Schweiz und nach einem Jahr nach Deutschland. Er fand bei einer Schlosserei Arbeit. „Wir hatten immer gute Chefs“, erinnert sich Luigi Loconte. Seine Frau Angela war bei der Firma Hofmann La Roche beschäftigt, bevor das Paar drei weitere Söhne bekam. Als diese erwachsen waren, putzte sie 20 Jahre lang abends in der Bahnhofsapotheke.

In Tumringen daheim

Seit 36 Jahren wohnen die Eheleute nun in ihrer Wohnung in Tumringen. In ihrem Garten unterhalb der Burg Rötteln grillen sie oft mit der Familie und freuen sich, wenn die vier Enkel, die in der Nähe wohnen, zu Besuch kommen. Zwei weitere Enkel leben in Italien.