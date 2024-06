Lörrach: Urteil schwebt als Damoklesschwert über Musikschule und VHS

Erhöhung „moderat“

OB Jörg Lutz bezeichnete die Anhebung der Entgelte als „alternativlos“, da zuvor die Honorare erhöht wurden. Ähnlich sah dies Caroline Oursin, die zudem auf den Förderverein verwies, der soziale Härten abfedere. „Die Erhöhung ist moderat“, befand Günter Schlecht (SPD) – und es handle sich um eine wichtige kulturelle Einrichtung. Yvonne Sommer unterstrich ebenso, dass diese die Einnahmen benötige. Die Erhöhung sei „moderat“. Und diese werde benötigt, „damit wertvolle Arbeit geleistet werden kann“, ergänzte Jörg Müller (FW). Bernhard Escher hinterfragte, warum die Honorar- und die Entgelterhöhung nicht gleichzeitig erfolgten.

Die Grünen forderten aber eine gesonderte Vorlage von der Verwaltung ein, in der die Folgen des so genannten Herrenberg-Urteils aufgearbeitet wird. Frick hatte in der Vorlage zur Entgelterhöhung allgemein auf Risiken der Beschäftigung freier Mitarbeiter in der Musikschule hingewiesen, die sich dadurch ergeben könnten. „Die durch eine eventuell nötig werdende Überführung der freien Mitarbeitsverhältnisse in Festanstellungen entstehenden Mehrkosten müssten möglicherweise durch eine weitere Erhöhung in der Zukunft aufgefangen werden.“ Grünen-Chefin Kurfeß forderte eine Übersicht, wo konkrete Zahlen und Kosten aufgeführt werden.