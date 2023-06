Lörrach Uta Schroeder für ehrenamtliche Verdienste geehrt

In einer Feierstunde ist der ehrenamtlich stark engagierten Uta Schroeder die Ehrenmitgliedschaft verliehen worden. Einstimmig wurde in der jüngsten Mitgliederversammlung die Würdigung beschlossen, wobei die ehemalige Mitarbeiterin des Verlagshauses Jaumann damit das erste Ehrenmitglied in der Geschichte des Vereins „Leser helfen Not leidenden Menschen“ ist. „Insgesamt 44 Jahre lang hat Uta Schroeder die Geschicke des Hilfsvereins geprägt – ja, und damit für diesen und die Menschen Geschichte und Geschichten geschrieben“, erklärte Vorsitzender Marco Fraune in seiner Rede, an der viele Vereinsmitglieder teilnahmen.