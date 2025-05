Lörrach: Ute Hammler gibt Staffelstab weiter

Projekte vorangetrieben

Hammler hat in den vergangenen Jahren das Programm „Gutes Älterwerden in Lörrach“ mit vorangetrieben. So konnten beispielsweise drei Mal Fördergelder vom Sozialministerium angeworben und damit „in drei Stadtteilen gute Möglichkeiten für Ältere geschaffen werden“, wie Hammler sagte. Es gehe mittlerweile aber nicht mehr nur ums Älterwerden, sondern um das Zusammenleben aller in den Quartieren.

Berichte aus den Ortsteilen

Und da läuft viel, wie die im Seniorenbeirat präsentierten Berichte aus den Ortsteilen zeigten: In Tumringen ist der Zulauf zum „Runden Tisch“ mit zum Teil über 40 Teilnehmern so groß, dass ein größerer Raum benötigt wird. In Brombach/Hauingen gibt es demnächst ein Grillfest zum dreijährigen Bestehen des Mittagstischs, der regelmäßig 60 Gäste zählt. Und in Stetten-Dorf startet Ende Mai mit dem „Tanztee“ ein neues Format, das viermal im Jahr angeboten werden soll.