Lörrach Utopien auf der Spur

Um die Städte der Zukunft geht es bei einem virtuellen Stadtrundgang am Freitag, 19. November, mit Andrea Bartoli, Notar und Veränderungsaktivist aus Sizilien. In seinem Heimatort Favara hat er durch künstlerische und gesellschaftliche Interventionen einen positiven Wandel herbeigeführt bei Besuchern und Bewohnern der Stadt, die zuvor als Mafia-Hochburg Bekanntheit erlangt hatte.

Veranstaltungen am Bildschirm oder live

Am 14. Dezember schließt der erste Teil der Reihe mit einer Veranstaltung zum Thema Utopien in der Literatur. Dietmar Dath, Journalist und Romanautor, Hannes Riffel, Verleger fantastischer Literatur, und Klaudia Seibel, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt „Future Life“ der Phantastischen Bibliothek Wetzlar, werden Utopien in der Literatur vorstellen und „Anleitungen geben für den möglichen, zukünftigen Eigengebrauch der fantastischen Literatur fürs utopische Denken. Wer möchte, kann die Veranstaltung bequem und coronakonform von zuhause am Bildschirm verfolgen. Birgit Degenhardt hofft aber, dass auch einige Besucher den Weg in den Werkraum Schöpflin finden werden, wo die Begegnungen auf großen Bildschirmen übertragen werden. Bei Speisen und Getränken im Kulturbistro soll auch die Möglichkeit bestehen, miteinander ins Gespräch zu kommen – übrigens auch mit den zugeschalteten Gesprächspartnern. Im Werkraum wird zusätzlich auch noch eine Auswahl utopischer Kurzfilme zu sehen sein.

Welcome to Utopia: Wie Zukunft in deinem Kopf entsteht, 27. Oktober, 19. November, 14. Dezember, 19 Uhr, im Werkraum Schöpflin oder per Live-Stream. Um Reservierung im Werkraum unter www. werkraum -schoepflin.de wird aufgrund begrenzten Platzangebots gebeten. Mehr Information unter: www.welcome-to-utopia.de