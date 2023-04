Lörrach Velo-Börse erneut ein Magnet

An die 200 Räder wurden am Samstagmorgen zum Hof der Hebelschule gebracht. Und einige hundert Neugierige schauten, was davon sie für die neue Radsaison brauchen könnten: vielleicht ein schnelles Bike fürs Pendeln, ein billiges fürs Abstellen am Bahnhof oder ein Kinderrad in nächster Größe für den rasch wachsenden Nachwuchs.