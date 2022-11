Lörrach Veränderungssperre verlängern

Die Planungsziele

Stadtplanerin Gabriele Welsch-Egi hatte in der Sitzung zuvor an die Planungsziele erinnert. Konkret geht es um die Sicherung einer gemischten Nutzung von Gewerbe und Wohnen zum Erhalt des Schutzstatus in Bezug auf das umliegende Gewerbe. Insbesondere in Erdgeschosszonen sowie in Bereichen entlang der Schwarzwaldstraße sollen gewerbliche Nutzungen erhalten bleiben, Nachverdichtungspotenziale geprüft sowie eine geschlossene Blockrandbebauung als bauliche Grundstruktur erhalten bleiben. Momentan wird hierzu ein Lärmgutachten erstellt. Das Verfahren habe sich aufgrund der mit der sehr komplexen Lärmthematik verbundenen aufwändigen Bestandsaufnahme und -analyse sehr verzögert, so die Expertin.