Lörrach Veranstaltungen verlegt

Literaturfreunde können statt am 8. Dezember die Lesung von Siegert Kittel zur deutschsprachigen Literatur von 1933 bis 1945 am 2. März besuchen. Der für 11. Dezember angekündigte Filmabend „Die Frau in Gold“ wird am 19. März nachgeholt. Auch die bereits von November auf Dezember verlegten Vorträge bekommen neue Termine: Hilmar Peters Vortrag zur Geistfeindlichkeit der NS-Zeit findet nicht am 22. Dezember, sondern am 2. Februar statt, und Karlheinz Hahn hält seinen Vortrag über die im Dritten Reich errichtete Lörracher Homburg-Siedlung statt am 17. Dezember am 18. Februar. Für die Führungen mit Kuratorin Barbara Hauß durch „Kunst und Nationalsozialismus“ gibt es Ausweichtermine. Weitere Infos bietet die Homepage des Dreiländermuseums.