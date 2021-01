Lörrach Verbraucher und Erzeuger vereint

Diese erste öffentliche Veranstaltung will das Projekt bei den Bürgern publik machen und eine Kerngruppe bilden. Wir haben bisher weder landwirtschaftliche Betriebe noch Gärtner direkt angesprochen, doch das wird folgen. Wie klein oder groß die SoLaWi wird, hängt davon ab wie viele Interessierte sich finden und wie der landwirtschaftliche Betrieb gestaltet ist. Eine SoLaWi kann auch klein beginnen und sukzessive wachsen.

Frage: Was sind die Vorteile einer SoLaWi?

Bei einer SoLaWi finanziert die Gemeinschaft nicht nur das Lebensmittel sondern die landwirtschaftliche Tätigkeit gesamthaft. Für den Betrieb ergeben sich deshalb unter anderem folgende Vorteile: Wirtschaftliches Risiko – zum Beispiel Marktschwankungen und Ernteausfall – aber auch Erfolg verlagern sich von den Schultern des Erzeugers auf die gesamte SoLaWi-Gemeinschaft. Der Erzeuger erhält dadurch mehr Bezug zu seinen Abnehmern und es ist ihm somit möglich, bedarfsgerechter zu planen. Der Betrieb erhält zudem durch die Mithilfe der Teilhabenden Unterstützung bei Ernte und Anbau.

Frage: Warum sollte ich mich als Verbraucher, der gerne frische, regionale, saisonale Ware kaufen möchte, an einer „SoLaWi“ beteiligen, anstatt beispielsweise einfach weiter auf dem Wochenmarkt einzukaufen?

Menschen, die regionale, biologisch angebaute Lebensmittel und faire nachhaltige Bedingungen für die Landwirtschaft wünschen, sind mit einer SolaWi gut beraten. Die Abnehmer sind ja auch Teilhabende und wirken in der Regel aktiv an der Arbeit einer SoLaWi mit – zum Beispiel an Erntetagen. Sie bekommen so Einblick in den Anbau ihrer Lebensmittel und lernen Menschen kennen, die bereit sind, sich selbst für den Wandel zu engagieren. Eine SoLaWi soll keine Konkurrenz zum Wochenmarkt, einer wichtigen Einnahmequelle der regionalen Direktvermarkter, sein, sondern ein ergänzendes Angebot. Auch hat nicht Jeder die Möglichkeit, auf den Wochenmarkt einzukaufen.

Frage: Und wie groß wäre die Umstellung bei Ernährung und Kosten für eine normale Lörracher Durchschnittsfamilie, die bislang fast immer im Supermarkt einkauft?

Das hängt von mehreren Faktoren ab. An einer SoLaWi sollen Menschen aller Schichten teilnehmen können – gerade Familien sollen es sich leisten können. Klar ist, es gibt ausschließlich saisonales Obst und Gemüse. Wer dieses Sortiment ergänzen möchte, kann das auch weiterhin über den Supermarkt oder den Wochenmarkt tun. Wer sich erst noch mit der neuen-alten Ernährungsweise anfreunden will, nimmt einen halben Ernteanteil ab. Anmeldung für die Veranstaltung per E-Mail an rundertischklima@ schoepflin-stiftung.de, Betreff „fairBRAUCHer-Treff“ an. Anschließend erhalten Interessierte eine Bestätigung mit einem Einwahl-Link.