Lörrach: Verfahren gegen Ex-Pfarrer: Kirchengerichtliches Urteil im Fall Thorsten Becker gefällt

Die umfangreichen Ermittlungen hätten aus Sicht der Staatsanwaltschaft den hinreichenden Verdacht ergeben, dass „der Geistliche aus Lörrach“ in strafrechtlich relevanter Weise unsachgemäß mit Kirchen- und Spendengeldern in fünfstelliger Höhe umgegangen sei und der weitere Tatverdächtige ihm hierzu Hilfe geleistet habe. Die Tatverdächtigen hätten die Vorwürfe bis zuletzt bestritten. Eine vollständige Aufklärung sei nicht möglich gewesen, so Sattler-Bar-tusch in ihrer Stellungnahme Anfang Dezember 2023.

Die Oberstaatsanwältin betonte damals abschließend: „Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die Unschuldsvermutung für beide Geistliche weiterhin besteht.“