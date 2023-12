Lörrach: Verfahren gegen Ex-Pfarrer Thorsten Becker eingestellt

Einstellung des Verfahrens

Nun erklärt Sattler-Bartusch: „Das von der Staatsanwaltschaft Freiburg – Zweigstelle Lörrach – gegen einen Geistlichen aus Lörrach sowie einen weiteren Geistlichen unter anderem wegen des Verdachts der Untreue geführte Ermittlungsverfahren wurde nach deren Zustimmung und Anhörung der Erzdiözese Freiburg mit Zustimmung des zuständigen Gerichts nach Zahlung eines niedrigen vierstelligen Betrages zugunsten einer örtlichen gemeinnützigen Einrichtung durch jeden der beiden Geistlichen eingestellt.“

Vorwürfe bestritten

Die umfangreichen Ermittlungen hätten aus Sicht der Staatsanwaltschaft den hinreichenden Verdacht ergeben, dass der Geistliche aus Lörrach in strafrechtlich relevanter Weise unsachgemäß mit Kirchen- und Spendengeldern in fünfstelliger Höhe umgegangen sei und der weitere Tatverdächtige ihm hierzu Hilfe geleistet habe. Die Tatverdächtigen hätten die Vorwürfe bis zuletzt bestritten. Eine vollständige Aufklärung sei nicht möglich gewesen, so Sattler-Bartusch.

Bereitschaft zur Aufklärung

Weiter erläutert die Oberstaatsanwältin: „Zu berücksichtigen waren die Folgen während der Dauer des Ermittlungsverfahrens und die Bereitschaft des Hauptverdächtigen zur Aufklärung sowie die Erbringung einer bereits nach Bekanntwerden der Vorwürfe angebotenen Zahlung in fünfstelliger Höhe an eine Kirchengemeinde zur etwaigen Schadenswiedergutmachung. Aus diesen Gründen war die Zahlung der genannten, jeweils vierstelligen Beträge geeignet, das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen.“

Die Unschuldsvermutung

Sattler-Bartusch betont: „Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die Unschuldsvermutung für beide Geistliche weiterhin besteht.“