Lörrach Vergnügungsstätten tabu

Annette Buchauer, Fachbereichsleiterin Grundstücks- und Gebäudemanagement, stellte einige der größeren Bauprojekte in Lörrach vor. Dabei liegt lediglich der Neubau des Museumsdepots am Rande des künftigen Gewerbegebietes Brombach-Ost auf Brombacher Gemarkung. Dieses wächst inzwischen deutlich in die Höhe. Das Bauvorhaben steht aber auch unter einem großen Zeitdruck. Um die volle EU-Förderung zu erhalten, muss das Depot im September des kommenden Jahres fertiggestellt sein.

Hans Hermann Reinacher (Freie Wähler) sprach die Gebäudemanagerin der Stadt an und kritisierte, dass seit mehr als zwei Jahren ein zweiter Fluchtweg für die Brombacher Feuerwache beantragt wurde. Dieser Ansatz sei für das Haushaltsjahr 2021 kommentarlos aus dem Haushaltsplan gestrichen worden. „Die Feuerwehrleute müssen regelmäßige Schulungen machen. Der Schulungsraum ist aber nicht sicher“, bemängelte Reinacher, der in der Altersmann-schaft der Feuerwehr aktiv ist.

„Wir wollen erst einmal abwarten, was aus einer möglichen Feuerwache Lörrach-Nord auf dem Lauffenmühle-Areal wird“ entgegnete Buchauer. Reinacher war mit dieser Antwort nicht zufrieden. „Bis die neue Feuerwache steht, dauert es mindestens sechs Jahre. So lange kann man nicht warten“, monierte er. Auch Ortsvorsteherin Silke Herzog nahm sich des Themas an. Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdicćsprach sich für eine Behelfslösung aus und will die Sache prüfen.

Erstes klimaneutrales Gewerbegebiet

„Wir wollen auf dem Lauffenmühle-Areal das erste klimaneutrale Gewerbegebiet Deutschlands schaffen“. Dies solle vor allen Dingen durch Holz als Baustoff und Energielieferant gelingen, erläuterte Burkhard Jorg für die Wirtschaftsförderung. In unserer Region gebe es fast zu viel Holz, sodass man aus der Not eine Tugend machen wolle. Die Pläne stießen auch im Wirtschaftsministerium in Stuttgart auf großes Interesse. Dem wurde nicht widersprochen.

Sorgen bereitet dem Ortschaftsrat in diesem Zusammenhang aber weiterhin, dass für das gesamte Lauffenmühle-Areal zunächst ein Bebauungsplan erstellt werden soll. Dadurch sei auch der weitere Wohnungsbau an Hofmattstraße und Steinsack blockiert. Neuhöfer-Avdicć sicherte zu, dass der grundlegende Bebauungsplan schon bis 2022 einen Überblick schaffen soll. Dann könnte der Wohnungsbau in Angriff genommen werden. Vorher mache dies keinen Sinn.

Die Vorlage, den Projektansatz weiter zu verfolgen, wurde einstimmig angenommen.