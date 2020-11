Lörrach Verlässlicher Fahrplan für die Schulsanierung

Die nicht mehr sanierungsfähige Sporthalle der Fridolinschule wird abgerissen und durch den Neubau einer Einfeldsporthalle ersetzt.

Die Grundschulförderklasse soll nach der übergangsweisen Unterbringung während der Sanierung der Fridolinschule in der Neumattschule dauerhaft dort verbleiben. Die Schulleitung der Fridolinschule hat sich im Vorfeld offen für diese Lösung gezeigt, die aber noch hinsichtlich der konkreten räumlichen Umsetzung mit den Architekten und Planern sowie den Schulgremien besprochen werden muss.

Die Sanierung beinhaltet den Brandschutz, die Elektrik, Energetik und die Digitalisierung.

Hans-Thoma-Gymnasium

Die Kapazitätsvergrößerung am HTG soll mit einem Erweiterungsbau auf dem Campusgelände sicher gestellt werden. In Abstimmung mit der Schulleitung wird vorgeschlagen, einen Neubau mit zehn Klassenräumen auf dem Gelände des Schulcampus zu erstellen und im Bestand des HTG sechs Klassenräume zu naturwissenschaftlichen Fachräumen auszubauen. Ebenso steht bei zwei bestehenden naturwissenschaftlichen Sammlungsräumen eine Sanierung an.

Im Zusammenhang mit dem Erweiterungsbau sollen die Container mit zwei Klassenräumen abgebaut werden, um wieder ausreichend überdachte Pausenhoffläche zu erhalten. Der Erweiterungsbau soll in unmittelbarer Nähe zum HTG entstehen.

Hellbergschule

Für die Hellbergschule wurde vereinbart, dass die Sanierung und wichtige perspektivische Entwicklung in den kommenden Jahren angegangen wird. In Abhängigkeit zu den städtischen Finanzen ist für die Schule im größten Ortsteil im Norden der Stadt, der mit dem Zentralklinikum und dem neuen Baugebiet Bühl III eine Erweiterung erfahren wird, ein Fahrplan zu entwickeln, der im Anschluss an die Schulbauprojekte Fridolinschule und Hans-Thoma-Gymnasium als nächstes umgesetzt werden muss. Damit ist der klare politische Wille formuliert, dass kein anderes Schulbauprojekt der Hellbergschule vorgezogen werden soll, so die Mitteilung der Stadt.

Über die Stellungnahmen der Fraktionen und des Oberbürgermeisters berichten wir noch.