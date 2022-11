Im benannten Zeitraum werden die Buslinien 6, 10, 16 und 54 nicht mehr am Busbahnhof halten, sondern an der Franz-Ehret-Straße. Busse, die aus Hauingen kommen, halten in dieser Zeit in der Franz-Ehret-Straße kurz vor der Einmündung in die Schopfheimer Straße. Busse, die aus Brombach kommen, halten in der Franz-Ehret-Straße auf Höhe der Brombacher Sporthalle. Eine Wegeverbindung für Fußgänger zwischen Bahnsteig und Franz-Ehret-Straße bleibt durchgängig offen.

Die Sporthalle und der provisorische Parkplatz bleiben offen und zugänglich.