Lörrach Vernetzt gegen Einwegplastik

Drews setzt auf den Multiplikator-Effekt seiner Idee: Indem die Partnerunternehmen ihre Zulieferer in den Prozess einbeziehen und neu hinzukommende Bewerber betreuen, wird die Plastikfrei-Idee weitergetragen. Bei den zwölf Teilnehmern des Lörracher Online-Treffs stieß er auf offene Ohren, so beim Vorstandsmitglied der Schöpflin-Stiftung, Dorothee Werner. „Die Schöpflin-Stiftung möchte auch klimaneutral werden“, sagte Werner, und würde eine ähnliche Initiative in der Lerchenstadt gern unterstützen.

Für die Plastikvermeidung in der Lörracher Gastronomie setzt sich bereits Patric Götz ein. Der Betreiber der Café-Bar „Vierzehn“ in der Teichstraße beteiligt sich an „Coffee2go“, einer Kooperationsaktion der Stadt Lörrach und „FairBraucher“. Gäste können bei ihm Kaffee in Pfandbechern beziehen – und in normalen Zeiten auch in mitgebrachten Tassen.

Götz ist damit aber nicht zufrieden. Er will auch wiederverwendbares Geschirr für To-Go-Speisen einführen und für die Idee weitere Gastronomen in der Stadt gewinnen. Dabei möchte er auf ein bewährtes digitales Mehrwegsystem setzen, das ohne Pfand auskommt. Kunden könnten dann zum Beispiel bei ihm Essen in Mehrwegschalen beziehen und die Gefäße später bei einem anderen Lörracher Partner-Restaurant zurückgeben. „Je mehr Gastronomen mitmachen, desto besser“, so Götz.

Während er sein Projekt vorstellte, aktualisierte „FairBraucher“-Mitstreiter Simon Kappler gleich die Eintragungen zum „Vierzehn“ in der digitalen „Karte von morgen“. Dort finden Nutzer Informationen über die Nachhaltigkeit von Gastronomiebetrieben, die die FairBraucher nach und nach zusammentragen.

Die „Karte von morgen“ ist unter www.fairnetzt-loerrach.de/loerrachs-karte-von-morgen verfügbar,

Kontakt: Hartmut Schäfer, E-Mail lebensstil @rtk-loerrach.de