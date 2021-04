Lörrach Verpflichtende Tests ab Montag

Vor Ostern waren diese Tests noch freiwillig. Das Land hat nun im Rahmen der Teststrategie an Schulen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 eine Testpflicht für alle Personen in Präsenz an den Schulen eingeführt. Diese tritt ab kommenden Montag, 19. April, in Kraft. Dann sollen die Schulen aus dem Fernlernen in den Wechselbetrieb starten.

Im Rahmen der festgelegten Teststrategie hat das Land im Laufe dieser Woche mehrere Lieferungen an Testkits für die Lörracher Schulen und das Personal in Kitas veranlasst. Die Stadt nimmt diese zentral entgegen und verteilt sie an die einzelnen Schulstandorte weiter. Versorgt werden dabei auch die Schulen in privater Trägerschaft.