Lörrach Verruchter Vamp und zartes Kind

Von Dorothee Philipp

Lörrach. Kann man auf Seifenblasen tanzen und mit ihnen durch die Lüfte schweben? Wenn das jemand könnte, dann wäre das Meret Becker. Da war man sich ganz sicher, nachdem man ihre jüngste Show „Le Grand Ordinaire“ im Burghof bewundert hatte.

Ging es bei ihrem Gastspiel im April 2015 noch um ihre neuste CD „Deins & Done“, so flossen jetzt alle Elemente von Varieté, Konzert, Chanson, Akrobatik und Komik in eine unvergleichlich zauberhafte und berührende Show. Und nicht nur das, im Laufe des Abends wurden die wichtigsten Fragen des Lebens – woher kommen wir, wohin gehen wir, woher kommt die Liebe – in spielerisch-tiefgründiger Weise aufgegriffen, teils mit sensiblen Texten, teils mit berauschend schönen Bildern.

Diesmal war der rote Faden der Wanderzirkus Le Grand Ordinaire, in dem allerlei Gestalten ihr Wesen trieben, darunter ein wurstförmiger Luftballon-Hund, der sogar durch den Reifen springen konnte. „Wie Se seh’n, seh’n Se nix“, kommentiert die Künstlerin, und man möchte laufstark widersprechen, wenn man nicht so fasziniert und mit offenem Mund staunend die Show verfolgen würde. Man ist immer gespannt, wie dieser Tausendsassa, der sich in Sekundenschnelle vom verruchten Vamp in ein zartes Kind verwandeln kann, auf die Bühne kommt. In Lörrach war es zuerst der Eindruck von einem Berg von weißem Tüll und Spitzen, aus dem wunderschöne Beine und Arme hervorlugten, ein bisschen verrucht, ein bisschen albern, dann diese wandelbare Stimme, die Dutzende von Rollen gleichzeitig sprechen und singen kann.

Mit der Band „The Tiny Teeth“ scheint Meret Becker so etwas wie Telepathie zu verbinden. Sie steuerte weit mehr als nur die musikalisch-akustische Begleitung der Aktionen bei, sondern operierte als kongenialer Partner, der Ideen aufnimmt und weiterspinnt. Die Attraktion hier war die auf dem Flügel installierte Glasharfe, die unter den kundigen Händen von Ben Jeger, dem „Professor für traurige Walzer“ ein wundersames Eigenleben entwickelte. Auch sonst fehlte es nicht an Equipment, klassischem und skurrilem, die Grundstimmung durch den ganzen Abend hindurch blieb bei einem wunderbar melancholischen Moll, das man in vollen Zügen genießen konnte.

Meret Becker selbst ließ eine singende Säge in den schönsten Tönen weinen und jammern. Melodika, Gitarre, eine Unmenge an Tröten und anderen Sachen, mit denen man Laute malen kann, das alles wird von ihr mit einer geradezu somnambulen Intuition ins Gesamtgeschehen eingefügt, als erfinde sie es gerade in dem Moment.

Zirkusluft und traumhaft schöne Bilder verströmte der akrobatische Teil, in dem Meret hoch oben in einem Reifen Kunststücke zeigte, die die Gesetze der Schwerkraft aufzuheben schienen. „My name is Princess Aglaja“, im Singen schlüpft Meret Becker blitzschnell in neue Rollen, sie scheint einen Kobold in der Kehle zu haben, wenn sie auf einmal zu diesem herzerweichenden Kinder-Vibrato ansetzt, um dann wieder das Volumen einer großen Chansonnière zu entfalten.

Am Ende der Show geizte sie auch nicht mit Zugaben. Und wieder war ein netter Mensch im Publikum, der ihr das „Tannenzäpfle“ öffnete, das sie nach dem Trinklied auf Harald Juhnke, komponiert von „keinem Geringeren als Ben Becker“ – auf ex hinunterkippte. „Das, verehrtes Publikum, ist in meiner Familie eine Frage der Ehre.“ Eben Zirkusblut, Künstlerblut seit Generationen. Wunderbar!