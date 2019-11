Lörrach Verschiedene Zugänge zum genialen Zappa

Frank Zappas Sohn Dweezil (er gab 2016 und 2018 Konzerte in Lörrach) wird an allen drei Abenden im Burghof dabei sein. Aber nicht, um zu performen, wie Muffler und Ullrich betonen, sondern vielmehr in der Rolle eines Beobachters, der eine „Carte Blanche“ erhält: Es stehe ihm frei, ob, wann und wie er die Darbietungen kommentiere oder beeinflusse. „Lassen wir uns überraschen“, so Markus Muffler.

„Drei Tagen reichen nicht aus, um repräsentativ zu sein“, meint Niggi Ullrich im Hinblick auf den riesigen Output Frank Zappas (weit über 100 Alben sind inzwischen veröffentlicht). Ebenso gut könne man ein ganz anderes Programm machen über diesen „Influencer mit Langzeitwirkung“. So nähern sich die Features ihrem Sujet auf ähnlich verschiedenen Wegen wie 2018, als Muffler und Ullrich eine dreitägige Hommage an Rainer Werner Fassbinder kuratierten.

Die Veranstaltungen sollen abermals in lockerer Klub- und Partyatmosphäre auf der dann „schön inszenierten Hinterbühne“ des Burghofs stattfinden – wobei pro Abend nur rund 100 Tickets ausgegeben werden.

Der erste Abend am 9. Januar unter dem Titel „Broadcasting Zappa“ ist aufgeteilt in Radio-Feature und Film. Urs Musfeld und Christoph Schwegler, beide langjährige Schweizer Musikredakteure, die mehr oder weniger mit Zappa aufwuchsen und viele Sendungen über den 1993 verstorbenen genialischen Musiker machten, bringen eine Art Live-Radioprogramm auf die Bühne. Im Anschluss gibt es die Dokumentation „Frank Zappa – Eat That Question“ aus dem Jahr 2016.

Dem Komponisten Zappa, der sich auch auf dem Feld der Neuen Musik umtat, ist der zweite Abend gewidmet. Bei dem von Ralf Schmid moderierten Programm spielt das experimentierfreudige Freiburger „Ensemble Recherche“ neben dem Zappa-Stück „The Black Page #2“ auch Werke von Pierre Boulez, Igor Strawinsky und Edgar Varèse. Dies vor dem Hintergrund, dass Zappa auch für großes Orchester komponierte und ein großes Faible sowohl für den europäischen Kulturbetrieb als auch für zeitgenössische Musik hatte. Mit Arnold Schönberg beschäftigte er sich ebenso wie mit John Cage.

Am dritten Abend (11. Januar) spielt die Tribute-Band „Grandsheiks“ – sie sind wie Dweezil Zappa ebenfalls keine Burghof-Neulinge. Zwischen den beiden Sets gibt es einen Zusammenschnitt von Zappa-Interviews unter dem Titel „Robert Braun weiß alles“, vorgetragen von dem Schauspieler Christian Heller. Der Vorverkauf hat begonnen. Pro Abend kostet der Eintritt 25 Euro, ein Drei-Tages-Ticket gibt es für 60 Euro. Tickets unter www.burghof.com.