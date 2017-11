Lörrach Versuchter Einbruch auf Hünerberg

Nachrichten-Ticker

11:58 Mieter des Unfallwagens in Berlin festgenommen - Kokain

Berlin - Der Mieter des Autos, das über einen Gehsteig in Berlin-Reinickendorf auf Passanten zuraste, ist inzwischen festgenommen worden. Der Grund sei allerdings nicht der Unfall, sondern der Besitz von Rauschgift, heißt es von der Polizei. Der Mieter - ein 35-jähriger Marokkaner - hatte sich gestern Nachmittag der Polizei gestellt. Zuvor hatte die Polizei schon seine Wohnung in Wedding durchsucht und dabei unter anderem Kokain beschlagnahmt. Bei dieser Durchsuchung war der Mann nicht angetroffen worden.

11:55 Trump auf den Philippinen angekommen - Proteste in Manila

Manila - US-Präsident Donald Trump ist auf den Philippinen gelandet. Er traf aus Vietnam kommend ein. Morgen beginnt in Manila der Gipfel der Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten Asean. Am Vorabend des Gipfels steht für die Runde der Staats- und Regierungschefs ein Galadinner an. Vor der Ankunft Trumps protestierten in Manila zahlreiche Menschen gegen den US-Präsidenten. Es kam zu Handgreiflichkeiten. Die Demonstranten skandierten Anti-USA-Parolen, US-Flaggen wurden angezündet.

11:51 Notfall in Airbus A380 der Lufthansa

Nowosibirsk - Ein Airbus A380 der Lufthansa ist wegen eines medizinischen Notfalls an Bord ungeplant in der russischen Stadt Nowosibirsk zwischengelandet. Ein Firmensprecher in Frankfurt bestätigte russische Medienberichte. Auf dem Flug von Frankfurt nach Shanghai habe ein Passagier gesundheitliche Probleme gehabt. Er sei an Bord erstversorgt und dann Ärzten in Nowosibirsk übergeben worden. Anschließend sei das Großraumflugzeug mit 491 Passagieren weitergeflogen.

11:09 Unruhen in Brüssel - 22 Polizisten verletzt

Brüssel - Bei Unruhen im Stadtzentrum von Brüssel sind in der Nacht 22 Polizisten verletzt worden. Laut Polizei waren rund 300 Menschen an den Krawallen beteiligt. Auch ein Passant wurde verletzt. Die Randalierer setzten Autos in Brand und schlugen Schaufenster ein. Geschäfte wurden geplündert. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein, um die Menge zu zerstreuen. Die Unruhen begannen kurz nach dem Fußballspiel der Marokkaner gegen die Elfenbeinküste. Marokko hatte sich für die Fußball-WM 2018 qualifiziert.

10:48 Deutlich erhöhte Sicherheitsmaßnahmen beim Brasilien-Rennen

São Paulo - Nach dem Raubüberfall auf einen Minibus des Mercedes-Teams sind die Sicherheitsmaßnahmen rund ums Formel-1-Rennen in São Paulo drastisch erhöht worden. Das hat der Automobil-Weltverband mitgeteilt. Die Zahl der Sicherheitskräfte wurde bereits gestern spürbar erhöht. "Es sah aus, als sei Bürgerkrieg ausgebrochen, so viel Polizei war unterwegs", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Bei den Überfall am Freitagabend befanden sich acht Insassen in dem Wagen, der von bewaffneten Räubern gestoppt wurde. Wertsachen und Reisepässe wurden gestohlen.