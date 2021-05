Lörrach Versuchter Einbruch in Musikschule

Eine Reinigungskraft teilte der Polizei gegen 20.35 Uhr mit, dass sie in der Musikschule in der Luisenstraße eine unbekannte männliche Person angetroffen habe, welche geflüchtet sei. Ein Angestellter der Musikschule wiederum bemerkte zwei unbekannte männliche Personen, welche die Musikschule zu Fuß verließen, so der Polizeibericht.

Bei der sofortigen Fahndung konnte die Polizei in der Nansenstraße zwei Tatverdächtige feststellen, auf welche die Personenbeschreibungen zutrafen. Bei einer Nachschau in der Musikschule wurden an der Tür zum Sekretariat mehrere Aufbruchspuren gefunden.