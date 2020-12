Lörrach „Vertraue auf Stabilität des Finanzsystems“

Frage: Was fasziniert Sie so an unserer Region, der Sie ja zeitlebens die Treue gehalten haben?

Das Faszinierende sind für mich die Menschen, die offene Gesellschaft, verbunden mit vielen Begegnungen, die mein Leben geprägt haben. Wir sind eingebettet in das Dreiländereck und leben hier in einer Gemeinschaft, in der Toleranz, Verantwortungsgefühl für die wirtschaftlich Schwächeren einen hohen Stellenwert haben. Und nicht zuletzt leben wir in einer wunderschönen und abwechslungsreichen Landschaft, um die wir von vielen beneidet werden.

Frage: Dem Vorstand der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden gehören Sie seit 16 Jahren an. Wofür waren Sie verantwortlich?

Der Schwerpunkt meiner Verantwortung lag im Firmenkunden- sowie im Baufinanzierungs- und Immobiliengeschäft. In der Summe nahezu für das gesamte Kundenkreditgeschäft der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden. Darüber hinaus war ich über viele Jahre für die Bereiche Revision, Organisation und Marktfolgeeinheiten verantwortlich.

Frage: Vor gut zehn Jahren kam die Bankenkrise über uns. Hätten Sie sich ein solches Szenario jemals vorstellen können?

Der Bankenkrise voraus gegangen war eine Deregulierung der Finanzmärkte in den USA in Verbindung mit einer sehr expansiven Geldpolitik der Notenbanken. Der Umfang der verbrieften, jedoch zu einem großen Teil ungedeckten Immobilien- und Konsumentenkredite war für seriöse Banker weder erkenn- noch vorstellbar.

Frage: Durch die Bankenkrise hat auch das ehemals sehr gute Image der Banker arg gelitten. Haben Sie und Ihre Kollegen das ebenfalls gespürt?

Für die Volkswirtschaften war der weltweit entstandene Schaden enorm. Staaten sahen sich gezwungen, Banken zu stützen, um Insolvenzen zu vermeiden. Zu Recht wurden eine ganze Reihe von Managern aus dem Bankenbereich für die steigende Verschuldung der Staaten verantwortlich gemacht. Erfreulicherweise ist den sachkundigen Bürgern nicht entgangen, dass wir als regional tätige Sparkasse keinerlei Bezug zu solchen Geschäftspraktiken hatten. Gerade wir Sparkassen im Verbund mit den Volks- und Raiffeisenbanken haben mit einer offensiven Kreditvergabe insbesondere an Firmenkunden einen herausragenden Beitrag zur Stabilisierung unserer Wirtschaft geleistet. Dafür wurde uns von vielen Seiten Wertschätzung zuteil.

Frage: Wie haben Ihre Kunden auf diese Krise reagiert?

Die Kunden haben unser Verhalten während der Finanz- und Wirtschaftskrise sehr aufmerksam verfolgt. Nie waren unsere Zuwächse im gewerblichen Kreditgeschäft höher als in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in denen so mancher Wettbewerber seinen Kunden das Vertrauen entzogen hat. Gerade diese Verlässlichkeit über alle Kundengruppen hinweg ist eine wesentliche Grundlage unseres wirtschaftlichen Erfolgs. Man kann es auch so formulieren: Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat uns ein außerordentliches Szenario geliefert, um in einer sehr schwierigen Zeit das Vertrauen zu unseren Kunden unter Beweis zu stellen.

Frage: Die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden legt regelmäßig beeindruckende Zahlen vor. Was ist das Geheimnis hinter diesen Erfolgen?

Der entscheidende Wettbewerbsfaktor sind unsere überdurchschnittlich engagierten und motivierten Mitarbeiter, die von ihrem Arbeitgeber eine hohe Wertschätzung über Lob und Anerkennung, aber auch über eine angemessene Vergütung und Sozialleistungen erfahren.

Natürlich braucht es dazu Führungskräfte und zuvorderst den Vorstand, der geschäftspolitische Ziele vorgibt, Maßnahmen ergreift, um die Rentabilität zu optimieren und Schutzmaßnahmen gegen Risiken zu ergreifen.

Frage: Das Geschäftsmodell der Sparkassen wird allerdings von Finanzexperten immer wieder kritisiert. Was sagen Sie solchen Kritikern?

Die Sparkassen haben seit ihrem Bestehen die Existenzberechtigung immer wieder unter Beweis gestellt. Viele Staaten beneiden uns um das Drei-Säulen-System. Von Kritikern aus dem Lager der unmittelbaren Konkurrenz ist die Kritik kaum mehr wahrnehmbar. Manch einer dieser Protagonisten hat sich entweder vom Markt verabschiedet oder kämpft mit der eigenen Daseinsberechtigung.

Frage: Die Corona-Krise stellt die Volkswirtschaften weltweit vor enorme Herausforderungen. Vielen Menschen machen die zig Milliarden an Schulden, die auch bei uns gemacht werden, Angst. Müssen die Menschen befürchten, dass wir in eine große Finanzkrise schlittern mit Geldentwertung und einem Zusammenbruch unseres Finanzsystems?

Die Finanzierung der Corona-Krise wird die Staatsschulden zu neuen Höchstständen treiben, weltweit auf 60 Billionen Euro. In der Eurozone, die durch den in der Corona-Krise aufgelegten und 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds den Weg in die Transferunion genommen hat, liegen die Staatsschulden in der Summe erstmals über dem Bruttoinlandsprodukt. Entscheidend für die Schuldentragfähigkeit eines Landes sind in erster Linie die Zinsen. Und die sind seit Jahren extrem niedrig. Daran wird sich nach meiner Einschätzung auf lange Zeit nichts ändern. Durch das für das kommende Jahrzehnt überschaubar prognostizierte Wirtschaftswachstum wird wohl auch die Inflation auf niedrigem Niveau verharren. Die Kosten für die Aufnahme neuer Staatsschulden sind dramatisch gesunken und bieten durchaus neue Spielräume. Das Beispiel Italien zeigt: 1995 musste es für deutlich geringere Schulden ein Viertel der Staatseinnahmen aufwenden. Heute sind es bei deutlich höheren Schulden weniger als zehn Prozent. Es scheint schon fast so, dass für die Amortisation der Staatsschulden neue Regeln definiert werden, die mit unserem Verständnis, Verpflichtungen innerhalb eines überschaubaren Zeitabschnitts zurück zu zahlen, nicht mehr in Einklang zu bringen sind. Trotz all den Herausforderungen, die uns noch bevorstehen, vertraue ich auf die Stabilität unseres Finanzsystems. Ich hoffe doch sehr, dass wir zumindest in Kerneuropa trotz der weiter zu respektierenden kulturellen Unterschiede zu mehr Einheitlichkeit zusammenfinden.

Frage: Treten Sie jetzt eher frohen oder eher schweren Herzens in den Ruhestand?

In erster Linie blicke ich zurück auf über 44 Jahre erfolgreiche Tätigkeit bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden. Aus der Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Kunden durfte ich viel Anerkennung und Wertschätzung erfahren. Ich bin Realist genug, um frohen Herzens den nächsten Lebensabschnitt mit all seinen Perspektiven und hoffentlich mit stabiler Gesundheit anzugehen.

Frage: Was wollten Sie schon immer machen, fanden dafür aber nie Zeit? Zeit, die Sie jetzt im Ruhestand haben werden.

Es gibt eine Reihe von Aufgaben und Tätigkeiten, die in den vergangenen Jahren nicht oder nur eingeschränkt möglich waren beziehungsweise mir die zeitlichen Spielräume gefehlt haben. Ich freue mich darauf, fernab von Fachliteratur deutlich mehr zu lesen und die Bewegung in der freien Natur in den vielfältigsten Disziplinen zu intensivieren. Darüber hinaus liegt mir auch das ehrenamtliche Engagement sehr am Herzen. Hier möchte ich mich vor allem im sozialen Bereich einbringen, um so deutlich mehr Solidarität mit den benachteiligten Randgruppen in unserer Gesellschaft zu zeigen.