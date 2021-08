Lörrach „Very british“ aufgehübscht

Umgesetzt wurde die Neugestaltung von zwei Lehrenden sowie Schülerinnen der Freien Evangelischen Schule (FES) Lörrach.

Seit knapp 100 Jahren prägen die markanten roten Telefonzellen das Straßenbild von Großbritannien und werden zudem gerne auch als Geschenk ins Ausland transportiert. So auch die Telefonzelle am Chesterplatz in Lörrach – sie ist ein Geschenk der gleichnamigen britischen Partnerstadt. Das darin vormals installierte Münztelefon wurde entfernt und die Telefonzelle verschlossen. Auf Anregung des Vereins wurde eine Umgestaltung der Telefonzelle im Rahmen eines Schülerprojektes initiiert. In den vergangenen Monaten wurde die Zelle von den Lisa Kapell und Sophie Pantli unter der Leitung von Englischlehrerin Birgit Müh neugestaltet. Die beiden Schülerinnen haben einen sechsminütigen Film erstellt, der nun in der Telefonzelle angeschaut werden kann. Das Video kann per Knopfdruck gestartet werden.