Lörrach Via Bau widerspricht der Stadt Lörrach

Wie berichtet, ist die Via Bau mit Sitz in Eimeldingen auf der Baustelle an der Stettener Fridolinschule tätig.

Für Via Bau ausgegeben

Nach Informationen unserer Zeitung soll der Lörracher Stadtverwaltung ein E-Mail-Dokument oder ein Schreiben zugegangen sein, in dem offenbar mit betrügerischer Absicht im Namen der Firma Via Bau fälschlicherweise darüber informiert wurde, dass diese angeblich ihre Kontonummer geändert habe. Daraufhin hat die Stadt einen Betrag an diese Kontonummer überwiesen – und damit offenbar nicht auf das Konto der Via Bau, sondern auf ein anderes.