Lörrach Vibrierend, dynamisch, vielfarbig

Von Jürgen Scharf

Lörrach. Ein junger Ankömmling unter den Spitzentrompetern ist zu begrüßen: der 22-jährige Simon Höfele. Beim Konzert mit dem Landesjugendorchester Baden-Württemberg am Mittwoch im Burghof zeigte er seine außergewöhnliche Begabung, die die Zuhörer zum Beifallssturm hinriss.

Höfele fesselte das Publikum in „Nobody knows the trouble I see“, dem Konzert für Trompete und Orchester von Bernd Alois Zimmermann aus dem Jahr 1954, das als Protest gegen Rassendiskriminierung gedacht war – also noch immer noch aktuell in der Thematik.

Wie Höfele dieses komplexe Stück vorträgt, mit welcher Souveränität und unangestrengter Leichtigkeit im Ton, das verschlägt einem fast den Atem. Geradezu spektakulär klingt seine unglaubliche Skalengeläufigkeit, seine intonatorische Treffsicherheit, der pieksaubere Ansatz, die perfekte Dynamik und der modulationsfähige Ton. Dieser junge Trompeter ist ein Riesentalent, dem man gerne „an den Lippen hängt“, zumal seine scheinbare Mühelosigkeit der Lippentechnik und sein vibrierender, dynamischer und farbig schön timbrierter Klang für begeistertes Aufhorchen sorgen.

Sogar mit Dämpfer kann Höfele die Figurationen rasant ziselieren. Da demonstriert einer atemberaubende Bravour, aber alles in edler Tongebung ohne Schmetterklänge. Interessant war auch die musikalische Inszenierung von Charles Ives’ „The Unanswered Question“ auf der Simultanbühne in der Art von Raumklang. Die Solotrompete war als Ferntrompete eingesetzt und vom Streichorchester und dem Holzbläserchor räumlich getrennt. Man musste die Ohren nach vorne, oben und seitwärts ausrichten, um die drei Klangschichten zu orten: den flächigen, tonalen Streichersatz mit ruhigen, langgezogenen, choralartigen Streicherakkorden auf der Bühne, die Störelemente der Holzbläser, zweier Flöten und Klarinetten, die auf die drängend wiederholte „Warum?“-Frage (nach dem Sein) oben auf dem Balkon der vor dem Vorhang positionierten Bläsersolistin kämpferisch und dissonant antworten.

Da brauchte es also schon eine gewisse visuelle Vorstellung, um dieses Zusammentreffen von dissonanten Holzklangfarben und Klangflächen wahrzunehmen. Das gelang aber dank einer vorbildlich ausbalancierten Solistengruppe und der Trompetensolistin aus den Orchesterreihen, die das fragende Motiv in ansprechender Tongebung intonierte, sowie dem Streicherkörper, der erstaunlich homogen klang.

Am Erfolg dieses Programms hat Christoph Altstaedt großen Anteil. Er dirigiert das Orchester mit großer Exaktheit, genauer Zeichengebung und einer auffallend „sprechenden“ linken Hand. So gelangen auch die anderen Werke des Abends sehr gut, etwa die vernachlässigte Orchestermusik von Schumann.

Die Zugabe nach dem warmherzigen Applaus war vokaler Art. Stehend sangen die jungen Musiker das Abendlied „Der Mond ist aufgegangen“ zum Geleit und umarmten sich danach auf der Bühne, während der Dirigent die Blumen einer Dame in der ersten Reihe überreichte – sympathische Gesten.