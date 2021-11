Lörrach Viel erreicht und noch viel zu tun

Auch in den Bereichen Kommunale Gebäude und Anlagen sowie Ver- und Entsorgung – in denen vergleichsweise noch viel Verbesserungsbedarf besteht – sei man im vergangenen Jahr vorangekommen, lobte Hölting. Als weitere Erfolge wertete sie die Klimafolgenanalyse, die 2019 bis 21 über die Teilnahme am Projekt ComEEAsy durchgeführt wurde, die Gründung der Wärmenetzgesellschaft Stadtenergie Lörrach, der für das Jahr 2019 festgestellte hohe Anteil an Wärme aus erneuerbaren Energiequellen – was sich im Folgejahr allerdings wieder ändern könne –, die Ausweisung der neuen Fahrradstraße zur Umfahrung der Innenstadt, die Einstellung eines städtischen Klimaschutzmanagers, Online-Informationsveranstaltungen für Institutionen im Wohnungsbau und zu guter Letzt die Existenz des Klimabeirats selbst, der aus der ehemaligen Projektkommission hervorgegangen ist. Potenziale In ihrem Vortrag nennt die Beraterin aber auch Bereiche, in denen noch viel zu tun wäre in Lörrach, um dem im Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg festgelegten Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2040 näher zu kommen: Angefangen bei der Bestandserfassung mit dem Ziel einer Umrüstung der kompletten öffentlichen Beleuchtung über die Steigerung der Wassereffizienz, etwa durch wassersparende Geräte in öffentlichen Gebäuden, bis hin zur Erstellung eines Geothermiekatasters und dem Ausbau von Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet.