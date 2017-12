Lörrach Viel Hilfe für Gotthard-Opfer

Lörrach (mek). Der 21-jährige Lörracher, der in der vergangenen Woche bei einem Unfall im Gotthard-Tunnel in der Schweiz ums Leben gekommen ist (wir berichteten), kann nach Lörrach überführt und bestattet werden: „Wir haben das Geld zusammen und werden auch die Beerdigung davon bezahlen können“ teilte Lydia Homt, eine Freundin der Familie des Opfers, am späten Montagabend mit.

Beide Fahrzeugführer sterben bei Zusammenstoß

Das Auto des jungen Mannes war nach Angaben der Polizei am vergangenen Mittwoch im Tunnel gegen einen Lkw mit Schweizer Kennzeichen geprallt. Beide Fahrer verstarben bei dem Unfall.

Die Überführung des Leichnams kostet 7000 Franken (wir berichteten) – eine Summe, die für die alleinerziehende Mutter und die Geschwister des Opfers nicht aufzubringen war. Wenn der Betrag bis Montag nicht bezahlt worden wäre, hätten die Schweizer Behörden den Leichnam kremieren lassen. Auch die Urnenüberführung sei sehr teuer gewesen. Zudem sei es der Wunsch der Mutter geweseb, dass ihr Sohn nicht eingeäschert wird.

Darum starteten die Schwester des Verunglückten und Lydia Homt am Freitag eine spontane Spendenaktion über das soziale Netzwerk Facebook. Auch die Lörracher Kreisklinik, wo der Verstorbene eine Ausbildung absolviert hat, sowie mehrere Vereine, in denen er aktiv war, hatten sich an der Aktion spontan beteiligt.

Nach Erreichen der benötigten Summe zeigte sich Homt entsprechend dankbar: „Wir danken nochmal allen die ein Teil zu dem Ganzen gegeben haben. Wir sind so überrascht worden von der großen Anteilnahme – ob finanziell oder emotional. Was wir alle in der kurzen Zeit erreicht haben, ist ein Segen in den schweren Tagen und in der Weihnachtszeit noch dazu. Wir wünschen allen Beteiligten eine schöne Weihnachtszeit und ein schönes erholsames Fest.“