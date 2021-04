Lörrach Viel klarer und freier

Diese Gesamtrenovierung war der ausschlaggebende Punkt für die Restauration der Schleierbretter. Als Schleierbretter werden die Holzschnitzereien an der Schauseite der Orgel bezeichnet. Sie „verschleiern“ die Leerräume zwischen den Pfeifen und dem Gehäuserahmen. Zwar dienen die Schnitzereien der Zierde, sie sind aber normalerweise auch sehr filigran und durchlässig, um die Töne der Pfeifen nicht abzuschirmen. Im Fall der Orgel in der Germanuskirche waren die nötigen Öffnungen aber einfach zugenagelt, berichtet Pfarrerin Anette Metz. Dies hatte eine Minderung der Klangqualität zur Folge.

„Von innen konnten wir die ehemaligen Öffnungen entdecken, und es bot sich an, diese wieder zu rekonstruieren, da sich die Tropfenornamentik stilistisch super in den Raum eingefügt hat“, legt Anette Metz dar. Bei dem Entwicklungsprozess sei die optische Eingliederung in den Gesamtraum sehr wichtig gewesen. So orientierte man sich beispielsweise am Chorgestühl, und auch das Grün in den Verzierungen findet sich im Kircheninneren wieder.

In Zusammenarbeit mit dem Orgelsachverständigen der Landeskirche Baden, Michael Kaufmann, sowie der Architektin und Sachbearbeiterin für Kirchenbau, Ulrike Hatau, führten Malermeister Bernd Löhler und der Orgelbauer Tilmann Späth die Rekonstruktion aus.

Die Freude über die schnelle Fertigstellung der handgearbeiteten Schleierbretter ist bei allen Anwesenden groß. Nur etwa vier Wochen hat die Arbeit gedauert. „Das lag vor allem daran, dass die alte Vernagelung überraschend einfach zu lösen war“, erklären Späth und Metz.

Zum Schluss verlangt die neue Tonqualität natürlich auch nach einer Kostprobe, und das von Michael Kaufmann gespielte Lied lässt Begeisterung aufkommen. Der Klang der Orgel sei nun um einiges präsenter und farbiger. Zufrieden äußert sich auch die Pfarrerin: „Ich bin sehr glücklich über die Rekonstruktion, das hat sich extrem rentiert.“ Auch die Gemeinde, die bereits beim Ostergottesdienst in den Genuss der überarbeiteten Orgel gekommen ist, sei beeindruckt.